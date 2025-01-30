انسلاخ مجموعة من المليشيا بابوقوتة وانضمامها للجيش

أعلنت مجموعة كبيرة من عناصرمليشيا الدعم السريع المتمردة بأبوقوته انشقاقها وانضمامها للقوات المسلحة

وقد تمت العملية الأمنية بإشراف جهاز المخابرات العامة بولاية الجزيرة

وأفاد مصدرأمني بالولاية بأن الاتصالات مع هذه العناصراستمرت لنحو ثلاثة أشهر، لتبدأ اليوم أولى عمليات التسليم، وسط توقعات بانضمام مزيد من المجموعات قريباً. وأشار المصدر إلى أن القوة المنشقة يقودها الأغبش محمد الحسن، وتضم 60 فرداً، إلى جانب 6 عربات مقاتلة، و 4 رشاش دوشكا، و5 رشاش قرنوف، بالإضافة إلى عدد كبير من أسلحة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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