سمح لصديقه باستخدام هاتفه.. فانتهى مصيره إلى السجن

مكالمة هاتفية كانت سبباً في انحراف شاب في مطلع العشرينات من عمره إلى طريق مظلم انتهى به إلى السجن، مكالمة لم يجرها بنفسه، بل سمح لأحد أصدقائه بإجرائها من هاتفه، معتقداً أن هذا أمر عادي وطبيعي بين الأصدقاء، لكن ما فعله لاحقاً كان سبباً في تورطه تدريجياً مع مجرمين ومروجي مخدرات.

القصة كما روتها النيابة العامة في دبي عبر دوريتها “جريمة وعبرة” لشاب أطلقت عليه اسم “سلطان” اجتماعي ومحبوب من رفاقه، لكنه لا يميز في طبيعة علاقاته مع الآخرين، طالما أنهم يستلطفونه، ويطلبون منه مرافقتهم في رحلاتهم ومغامراتهم.

وفي أحد الأيام طلب منه أحد أصدقائه استخدام هاتفه في التواصل مع شخص ما، فسلمه إليه ليرسل منه رسالة إلى مروج مخدرات من خارج الدولة، وطلب منه تزويده بحبوب مخدرة، ثم تمادى صديق السوء في تصرفاته، وطلب من سلطان، إجراء تحويل مالي إلى حساب بنكي يخص المروج، وأخبره لاحقاً بما فعله، بل طلب منه الذهاب إلى مكان أخفيت فيه المخدرات، حدده له المروج من خلال موقع جغرافي أرسله إليه في رسالة عبر واتس اب، ليحضر المخدرات التي دفنت هناك.

وأوضحت النيابة العامة في دبي أن “سلطان” اهتم بإرضاء أصدقائه معتقداً أن هذا يجعل منه شخصاً اجتماعياً محبوباً، فدأب على مساعدتهم في الحصول على المخدرات بهذه الطريقة.

وبعد فترة قصيرة، رصدته الجهات

الأمنية المتخصصة بمكافحة المخدرات ومراقبة العمليات المالية المشبوهة، وتبين لاحقاً أن هذه العمليات تنفذ من خلال عصابة من المروجين.

وبتتبع التحويلات تم التوصل إلى سلطان وضبطه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس وأمرت بمنعه من تحويل أي أموال للغير بذاته أو بواسطة آخرين دون إذن من المصرف المركزي.

وناشدت النيابة العامة في زاوية العبرة الشباب بالابتعاد عن رفقاء السوء، وعدم التورط في مثل هذه الممارسات المدمرة.

صحيفة الإمارات اليوم