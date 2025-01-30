لماذا تخشى ميليشيا الدعم السريع من هذه الخطوة؟

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج DW “السودان الآن” الإذاعي.

قال الخبير السياسي ورئيس حملة سودان المستقبل، عادل عبد العاطي إنّ “الفاشر منطقة استراتيجية شديدة الأهمية ليس فقط لأنها عاصمة إقليم شمال دارفور والتي تعتبر آخر ولاية لم تسيطر عليها الدعم السريع من ولايات دارفور الخمس، بل أيضاً لأن معظم القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش تتواجد في الفاشر وهزيمتها قد تؤدي لسيطرة الدعم السريع على كامل إقليم دارفور”.

وأوضح عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج DW “السودان الآن” الإذاعي، أنّ الفاشر تفتح الطريق إلى الولاية الشمالية وإلى ولايات كردفان المجاورة، “وسيطرة ميليشيا الدعم السريع على الفاشر قد تقطع أوصال ولاية شمال كردفان ليصبح الطريق مفتوحاً إلى ولاية الشمال.

وتابع” إذا لم تتمّ السيطرة عليها وتوجهت القوات إلى الشمال فقد يهاجمها الجيش السوداني من الخلف”.

وأشار إلى أنّ ميليشيا الدعم السريع تخشى أن تكون الفاشر منطلقاً لهجمات تشن عليه في دارفور مستقبلاً ما لم يؤمّن جبهة الفاشر.

باج نيوز