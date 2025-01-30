سفير السودان بجوبا عصام كرار يعلن بدء العودة الطوعية للمواطنين السودانيين من دولة جنوب السودان

أعلن سفير السودان بجوبا عصام كرار بدء العودة الطوعية للمواطنين السودانيين من دولة جنوب السودان. وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بالنجاة من الأحداث التي تعرضو لها بجنوب السودان مؤخرا. وأعربوا عن فرحتهم بالعودة إلى أرض الوطن في أمن وسلامة، مشيدين بجهود السلطات في السودان، وجنوب السودان، والبعثة الدبلوماسية بجوبا برئاسة السفير عصام الدين كرار. سونا الجزيرة – السودان

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