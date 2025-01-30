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سفير السودان بجوبا عصام كرار يعلن بدء العودة الطوعية للمواطنين السودانيين من دولة جنوب السودان

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • سفير السودان بجوبا عصام كرار يعلن بدء العودة الطوعية للمواطنين السودانيين من دولة جنوب السودان 1/2
  • سفير السودان بجوبا عصام كرار يعلن بدء العودة الطوعية للمواطنين السودانيين من دولة جنوب السودان 2/2

أعلن سفير السودان بجوبا عصام كرار بدء العودة الطوعية للمواطنين السودانيين من دولة جنوب السودان.

وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بالنجاة من الأحداث التي تعرضو لها بجنوب السودان مؤخرا.

وأعربوا عن فرحتهم بالعودة إلى أرض الوطن في أمن وسلامة، مشيدين بجهود السلطات في السودان، وجنوب السودان، والبعثة الدبلوماسية بجوبا برئاسة السفير عصام الدين كرار.

سونا

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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