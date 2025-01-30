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أثارت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, ضحكات جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو جرى تداوله حديثاً.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت ملكة الدلوكة, بمزاج “رايق”, خلال بث مباشر على تطبيق تيك توك, قبل أن يقوم أحد المتابعين بإخراجها عن طورها.
وكان المتابعين قد وصفها بـــ(الخالة), وهو ما أغضبها وعكر صفوها, وتفاجأت إنصاف مدني, بعد ذلك بزميلتها وصديقتها الفنانة ميادة قمر الدين, وهي تحاول الدخول معها في البث.
وأكدت ملكة الدلوكة, لزميلتها عدم بمعرفتها بطريقة رفعها معها في البث المباشر, وخاطبتها بطريقة المعهودة (يرفعوك الدعامة شاحدة ليك ربي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفقد أعصابها بسبب تعليق من متابع وصفها بــ(الخالة) وترد على زميلتها ميادة قمر الدين: (يرفعوك الدعامة شاحدة ليك ربي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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