شاهد بالفيديو.. الصحفي والقيادي بالدعم السريع “بقال” ينهار بالبكاء حزناً على اغتيال “جلحة”

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سادت حالة من الحزن داخل الدعم السريع, بعد اغتيال القائد الميداني البارز “جلحة”, على نحو مفاجئ أمس الأول ووسط أنباء متضاربة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبر عدد من قيادات الدعم السريع, ونشطائهم عن حزنهم البالغ لاغتيال “جلحة”.
وأظهر مقطع فيديو متداول حديثاً الصحفي والقيادي بالدعم السريع, إبراهيم بقال, وهو ينهار في البكاء حزناً على رحيل القائد الميداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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