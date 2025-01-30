شاهد بالفيديو.. مواطن أسيوي يقلد شيخ الدعم السريع الذي قام بخلع سرواله بطريقة مضحكة والجمهور يطالب بتكريمه بعد الحرب

أثار مواطن من أحد الدول الأسيوية اشتهر بوقفته مع الجيش السوداني, وسخريته من قوات الدعم السريع, ضحكات الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عاد المواطن الأسيوي, بمقطع فيديو جديد, لحق به “الترند” كعادته.

https://www.facebook.com/reel/589774367292597

حيث سخر الأسيوي, من شيخ الدعم السريع, الذي خلع “سرواله”, أمام الجنود, واشترط ارتدائه من جديد بدخول قوات الدعم السريع, لمدينة الفاشر.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, على المقطع فقد جاءت كل التعليقات ضاحكة ومشيدة بالروح الفكاهية الجميلة للمواطن الأسيوي مع مطالبات بتكريمه في الخرطوم, بعد نهاية الحرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)