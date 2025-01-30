مدير شرطة ولاية البحر الاحمر يتفقد عدد من الإدارات الشرطية بالولاية

ضمن زياراته التفقدية للادارات الشرطية تفقد اللواء شرطة حقوقى/ دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الاحمر عدد من الإدارات الشرطية ضمن زياراته التفقدية عقب تسلمه مهامه مؤخرا، حيث زار صباح الاربعاء يرافقه مدراء الدوائر والإدارات إدارة المباحث المركزية بمدينة بورتسودان

وإستمع الي شرح وافي عن سير العمل من مدير الإدارة ومراحل انفاذ خطة إدارته للحد من مظاهر الجريمة وضبط المتفلتين وتجفيف البؤر الاجرامية بمحليات الولاية المختلفة.

من جانبه ثمن اللواء طه جهود المباحث في مكافحة ومنع الجريمة والحفاظ علي السلامة العامة وإسنادها لبعض الإدارات الشرطية عبر البحث الجنائي مؤكدا دعمه للإدارة للإضطلاع بواجباتها في حفظ الأمن والإستقرار بالولاية

وعلي ذات السياق تفقد مدير شرطة الولاية عدد من المستشفيات والمؤسسات الطبية بالاقليم شملت دائرة الطب النفسي ومستشفي الشرطة ببورتسودان حيث وقف علي الجهود المبذولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لكافة طالبي الخدمة من منسوبي الشرطة بالخدمة والمتقاعدين والمواطنين.

ووجه اللواء طه بتوفير كافة التجهيزات والإحتياجات الطبية اللازمة من أجل تقديم خدمة طبية مميزة تشمل المعامل الحديثة والأجهزة التشخيصية بجانب تأهيل بيئة العمل من خلال تأهيل جميع المنشآت العلاجية بمواصفات طبية حديثة تتوافق مع جهود تطوير الخدمة معلنا عن عزم رئاسة شرطة الولاية علي تطوير ودعم كافة الإدارات الخدمية .

المكتب الصحفي للشرطة