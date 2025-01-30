“فيفا” يساعد الهلال السعودي في التعاقد مع محمد صلاح

أكدت وسائل إعلام بريطانية استمرار ارتباط اسم الدولي المصري محمد صلاح بشكل كبير بالرحيل عن ليفربول نهاية الموسم الكروي الجاري.

يتطلع الهلال إلى التعاقد مع محمد صلاح بسبب وضعه الغامض مع “الريدز” وجلبه إلى الدوري السعودي، بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على إجراء تعديلات على قواعد الانتقالات.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن التعديلات على قواعد الانتقالات قد تسمح لنجم ليفربول بالانتقال إلى بطل السعودية قبل كأس العالم للأندية هذا الصيف.

وتابعت: “وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تغيير القواعد التي قد تسمح لمحمد صلاح بالانضمام إلى الهلال قبل كأس العالم للأندية بأمريكا”.

وينتهي عقد نجم ليفربول في يونيو 2025، ويبدو من المرجح بشكل متزايد أنه سيترك أنفيلد.

وأضافت ميرور: “لم يخجل صلاح من التحدث علناً عن وضعه، وعلى الرغم من تفوقه على أرض الملعب، إلا أنه يدعي أنه ليست هناك مفاوضات جادة بينه وبين النادي حول صفقة جديدة”.

وأوضحت: “الدولي المصري اعترف بأنه يرى أن هذا آخر موسم له مع الريدز، كما أن السعودية هي الوجهة المحتملة.. والهلال هو المرشح الأوفر حظاً للتعاقد معه بعد أن تخلص النادي للتو من نيمار، مما يوفر مساحة في الفريق لتوقيع صفقة كبيرة”.

واختتمت: “سيظل صلاح مع ليفربول حتى نهاية الموسم، لكن تعديل قواعد سوق الانتقالات أدخل فعلياً فترة انتقالات “استثنائية” من 1 إلى 10 يونيو، قبل بدء كأس العالم للأندية. وهذا قبل أكثر من أسبوع من الافتتاح المعتاد لنافذة الانتقالات، والتي تكون في 12 يونيو”.

صحيفة الامارات اليوم