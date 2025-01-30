مشاهد من رحلة العودة علي وقع الهزيمة .. مليشيات التمرد تغادر الحاج يوسف بأسوأ طريقة ..

■ ظهر اليوم تم حرق سوق دقلو للمنهوبات والبضائع المسروقة بسوق 12 .. خلاف بين مجموعتين تم حسمه بالذخيرة ..

■ يتم نهب المنازل التي كان يحتلها الهاربون .. هنالك ظاهرة جديدة هي نهب محولات الكهرباء وحفر الأرض لسرقة الكوابل .. هنالك متعاونون من الفنيين يقومون بفك ونهب المحولات والكوابل خلال فترة وجيزة ..

■ كامل منطقة شرق النيل تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق ..السبب مغادرة عصابات المليشيا لكل الإرتكازات وغياب ضباط المليشيا الذين كانوا يشرفون علي تأمين الأسواق والمحال التجارية ..

■ زادت حركة سوق بيع العربات المنهوبة بكل الموديلات بغرض السفر !!.. البيع يتم بين أفراد المليشيا ويتراوح سعر العربات بين نصف مليون و15 مليون !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد