جابر .. ولاية نهر النيل مثلت ركيزة اساسية في تأمين الغذاء وفي معركة الكرامة

اكد الفريق إبراهيم جابر إبراهيم عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام للقوات المسلحة اكد بان ولاية نهر النيل من الولايات التي كان لها الفضل في تحقيق الامن الغذائي للبلاد واسناد معركة الكرامة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء الحاشد بقيادة سلاح المدفعية بعطبرة وذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل والدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني واعضاء اللجنة الامنية بالولاية والاستاذ محمد طاهر مدير الشركة السودانيه للموارد المعدنية واللواء تاج الدين الزين رئيس المقاومة الشعبية بالولاية وقيادات المقاومة الشعبية بالولاية والاستاذ معتز حاج نور مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية.

واكد الفريق إبراهيم جابر بان السودان تصدى لاكبر مؤامرة هدفت للنيل من هويته وموارده وخيراته واشار بان الانتصارات التي تحققت جاءت بفضل الله ثم بالوقفة القوية من الشعب السوداني بكل مكوناته في مشهد حكى عظمة هذا الشعب المعلم .

واشار الفريق جابر بان هذا التمرد فشل منذ الساعات الاولى لاندلاعه واضاف بان الاعداء بعد فشلهم الذريع في العمل العسكري اتجهوا للمعركة الاقتصادية فنهبوا البنوك والمصارف وهدموا المنشآت الصناعية وغيرها فكان الرد العملي من ولاية نهر النيل بقيام المصانع والاستثمارات واشار بان برنامج استبدال العملة كان واحداً من الخطط لمواجهة الحرب الاقتصادية مؤكدا بان الاصوات التي تعالت برفض استبدال العملة هي اصوات داعمه للتمرد.

واشار بانهم بعد فشلهم في المعركه الاقتصادية اتجهوا للحرب الاعلامية وبث الشائعات ومحاولة زرع الفتن ولكن ايضا باءت بالفشل واتجهوا بعدها لملف المساعدات الانسانية وتسييس المساعدات باشاعة حدوث مجاعه بالبلاد مؤكدا بان السودان لن يجوع باذن الله.

وحيا مجهودات حكومة الولاية في مجال الزراعة والصناعة والسعي لربط الزراعة بالصناعة والاتجاه نحو الصادر وتهيئة مواعين الصادر على رأسها توسعة وتطوير مطار عطبرة مشيدا بفكرة قيام الملتقى الاستثماري والصناعي بالولايه مؤكدا بان الولاية وبما لديها موارد وامكانات وانسان واعي تمثل العمق الاستراتيجي للبلاد .

وجدد الاشادة بالاداء المميز للولاية في شتى المجالات خاصة على صعيد التعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية والمبادرة بانطلاق التعليم واستمراريته وايواء الوافدين للولاية من جراء احداث التمرد ز

وحيا السيد إبراهيم جابر المدفعية وقال بانها تمثل قلعة من قلاع الوطنيه والبساله والبطولة والجساره

وحيا الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس حركة العدل والمساواة صمود الشعب السوداني في وجه التآمر واشار لحجم التآمر والاطماع الخارجية ضد الوطن مؤكدا بان المليشيا المتمردة هي اداة من ادوات هذا المخطط الكبير والخبيث على بلادنا ولاحل لمواجهة هذا المخطط الا بوحدة اهل السودان جميعا والالتفاف حول القوات المسلحة والقوات المساندة لها مؤكدا بان الفاشر عصية على المليشيا باذن الله ولن تسقط .باذن الله واشار بان هؤلاء الاعداء والعملاء هدفهم من سقوط الفاشر السعي لفصل بلادنا وتقسميها ضمن المخطط الجاري ولكن هيهات

وكان قد تحدث اللواء ركن محمد الامين حسن عبدالوهاب خيري قائد سلاح المدفعية في بداية اللقاء مرحبا بالسيد عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام والوفد المرافق له وهنأ القوات المسلحة والقوات المسانده لها من الشرطة والمخابرات والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية واضاف بان الشعب السوداني وقواته المسلحة سطروا ملحمة تاريخية شهد بها العالم اجمع وهنأ بالانتصارات التي تحققت في جميع جبهات القتال وبشائر النصر المؤزر والكبير التي لاحت باذن الله.

سونا