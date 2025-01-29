تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين للصفحات التي قامت بنشره. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر فنانة سودانية, وهي تغني في “كافيه”, بالعاصمة المصرية القاهرة. وشبه المتابعين وناشرو المقطع, المطربة السودانية بالفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب, مؤكدين وجود شبه كبير بين المطربة السودانية والفنانة المصرية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فإن السخرية كانت حاضرة, حيث كتب أحدهم: (نفس الملامح والشبه بس زولتنا عاوزة جلخة شوية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهور مطربة سودانية شبيهة بالفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب وهي تغني في “كافيه” بالقاهرة وساخرون: (نفس الملامح والشبه بس زولتنا عاوزة جلخة شوية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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