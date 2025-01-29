الجيش يقترب من السيطرة الكاملة على مدينة بحري

الجيش السوداني واصل الجيش السوداني، تقدمه في أحياء مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، حيث سيطر على معظمها.

وتقدمت قوات الجيش في الأحياء الجنوبية، وأحياء بحري القديمة وسط المدينة، وباتت معظم أحياء المدينة تحت سيطرة الجيش باستثناء عدد قليل منها شرقي المدينة “كوبر، كافوري، العزبة”.

وبث جنود بالجيش مقاطع وهم يتجولون في شارع المعونة المؤدي إلى وسط المدينة وحي المرغنية، وكبري شمبات الرابط مع مدينة أم درمان، ومدخل جسر المك نمر من الناحية الشمالية.. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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