شاهد بالصورة.. بلقطة معبرة.. الجيش يواصل تمدده ويبسط سيطرته على مدينة بحري ويصل حتى كوبري المك نمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة وصفها المتابعون بالمعبرة لأحد ضباط القوات المسلحة السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الضابط وهو متكائاً, على إحدى جنبات أحد مسارات كوبري المك نمر الرابط بين مدينة بحري, والعاصمة الخرطوم. ووأضحت الصورة تمدد القوات المسلحة في مدينة بحري, التي اقتربت من تنظيفها وفي طريقها نحو العاصمة الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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