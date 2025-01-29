رصدت كاميرا “الشرق” مشاهد الحياة اليومية في شمال أم درمان، حيث بدت حركة الشوارع طبيعية رغم تعرض المنطقة لقصف مدفعي متقطع من قوات الدعم السريع. شاهد التفاصيل من الأحياء الواقعة شمالي المدينة. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حرب السودان .. مشاهد الحياة اليومية في شمال أم درمان – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.