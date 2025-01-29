طوارئ ولاية الخرطوم تقرر تنفيذ حملة شاملة لإستعادة الخدمات ببحري وإزالة مخلفات الحرب وفتح الشوارع تمهيدا لعودة المواطنين

قرر إجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة دعم الانتصارات التي تحققت شمال وجنوب بحري بتنفيذ حملة شاملة لإستعادة الخدمات تبدأ بإزالة كل مخلفات الحرب ونزع الأجسام المتفجرة والعمل مع الدفاع المدني لاطفاء حريق المصفاة ونظافة الشارع الرئيسي الكدرو الجيلي من الآليات والشاحنات والعربات المحترقة ومعالجة الكباري التي تعرضت للقصف في مسار الشارع خاصة وان شارع بحري- شندي سيكون الشارع الرئيسي للعودة لبحري على أن يتزامن مع ذلك حملة كبري للنظافة ونقل الانقاض وإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض وتوفير إحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية والشفخانات بتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات والكوادر البشرية كما وجه الإجتماع بالشروع فورا في تنفيذ توصيات فريق هيئة مياه ولاية الخرطوم قدمها مدير الهيئة مهندس محمد علي العجب حول تقييم أوضاع محطة مياه التمانيات بالريف الشمالي التي تعرضت للغرق وسرقة نحاس محولات وكوابل الكهرباء علما بان المحطة تنتج ٥٠ الف متر مكعب يوميا وتغذي المناطق الممتدة من الكدرو جنوبا وحتى قري شمالاً.

وفي سياق قطاع مياه الشرب وجه الإجتماع بإستمرار برنامج توفير مصادر الكهرباء البديلة للكهرباء العامة لمواجهة الطوارئ لتشغيل محطات المياه النيلية والآبار حتى لا تتكرر أزمات المياه. كما إستمع الإجتماع الى تقرير من ادارات الكهرباء المختلفة حول المجهودات المبذولة لرفع كفاءة المحطات التحويلية التي إستهدفتها المليشيا مؤخرا وألحقت اضراراً كبيرة بها والاستعداد لتأهيل مرافق الكهرباء ببحري كما أطمأن الإجتماع على وصول زيوت محولات الكهرباء والذي يتوقع أن يدخل العديد من المحطات التحويلية والمحولات للعمل بمنطقة أمدرمان.

فيما يتعلق بالعون الإنساني قدم رئيس لجنة المساعدات الإنسانية المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني ومقرر اللجنة مفوض العون الإنساني خالد عبد الرحيم تقرير العون الإنساني والمبادرات الاجتماعية للعام الماضي ٢٠٢٤م والذي تضمن ضوابط وآليات توزيع المساعدات الإنسانية وحصر وتسجيل المنظمات الوطنية والأجنبية والمساعدات التي قدمت للمواطنين ودور الإيواء.

في صعيد مختلف وجه الإجتماع وزارة الصحة والمحليات بتكثيف حملات مكافحة البعوض ومعالجة كسورات المياه حيث أوضح المدير العام لوزارة الصحة الوزير المكلف دكتور فتح الرحمن محمد الأمين أن وزارته وبدعم من الصحة العالمية وصندوق العون الكويتي بدأت حملة تستمر لمدة شهر لمحاربة البعوض نواقل الأمراض يتوقع أن تحقق نتائج

ايجابية.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم