السودان يقود اجتماع مجموعة أصدقاء الأمن الغذائي بفيينا ويرأس أول اجتماعاتها

علم السودان عقدت مجموعة أصدقاء الأمن الغذائي بفيينا اجتماعها الرسمي الأول أمس 27 يناير 2025 بمركز فيينا الدولي للمؤتمرات برئاسة مشتركة بين مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا السفير/مجدي أحمد مفضل وورصيفته الإيطالية ديبرا ليبري، حيث شارك في الاجتماع ممثلون لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، وتمحور الحديث حول آليات عمل المجموعة وبرنامج العمل للعام ٢٠٢٥ لتحقيق أهدافها الرامية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي عبر برامج ومشاريع المنظمات الدولية بفيينا وتم تقديم مقترحات لكيفية العمل في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المرتجاة. وشدد السفير مفضل على ضرورة تعزيز التعاون والشراكات بين كافة أصحاب المصلحة من الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والعلماء والباحثين وتوفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع الأمن الغذائي ونقل التكنلوجيا الحديثة. أشاد المتحدثون بالمبادرة التي قدمها السودان لإنشاء المجموعة وعبروا عن تقديرهم لها وتعهدوا بالعمل لتحقيق أهدافها مستفيدين من الإمكانات المتاحة للمنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الجدير بالذكر أن مجموعة أصدقاء الأمن الغذائي بفيينا تم تدشينها في أكتوبر ٢٠٢٤ وتهدف، لتعزيز الوعي بدور المنظمات الدولية بفيينا في مجال الأمن الغذائي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء ودعم التعاون والشراكات بين الجهات ذات الصلة وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالأمن الغذائي وتستمر رئاسة السودان وإيطاليا للمجموعة حتى ديسمبر ٢٠٢٥.

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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