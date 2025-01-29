تدمير ٤٨ مركبة قتالية لمليشيا آل دقلو المتمردة مع جنودها بالفاشر من بينها مركبات لاطقم الكورنيت

واصلت الفرقة السادسة مشاة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح وقوات العمل الخاص والمستنفرين واصلت تحقيق إنتصاراتها الساحقة على مليشيا ال دقلو الإرهابية المتمردة، حيث تمكنت القوات امس من تدمير ثلاث مركبات قتالية لأطقم الكورنيت بشرق الفاشر ، فيما نفذ سلاح الجو عدد من الغارات الجوية الناجحة استهدفت من خلالها متحركا للمليشيا كان قادما من جنوب شرق الفاشر وغرب خزان قولو ومحيط منطقة شقرة وتم من خلال تلك الغارت تدمير (45) خمسة واربعين مركبة قتالية تدميرا كاملا، بجانب تدمير مركبات أخرى جزئيا وقتل العشرات من عناصر المليشيا.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة في ايجازها الصحفي اليوم ان قوة مشتركة من قوات العمل الخاص وجهاز المخابرات والقوة المشتركة وشباب والإسناد قد تمكنوا من القبض على عدد من المتعاونين مع المليشيا وذلك خلال عمليات التمشيط التي قامت بها القوة في احياء الفاشر المهجورة حيث كان المتعاونون يرافقون أفراد للمليشيا وهم يرتدون الزي النسائي.

وسخرت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر من الشائعة التي أطلقها بعض أفراد المليشيا والتي زعموا فيها انهم يحاصرون أسوار الفاشر من مناطق قولو وزمزم وابو شنيبات، مؤكدة أن المواقع محروسة بإرادة الله والقوات الصامدة، وقالت انه بمجرد مرور المليشيا بتلك المناطق فان الدرس سيكون قاسيا.

وحول دوامة القصف المدفعي الطويل الذي ظلت المليشيا تستهدف بها أحياء المدينة بالتركيز على المستشفى السعودي للنساء والتوليد، اوضحت الفرقة ان المليشيا قصفت تلك المناطق امس بعدد (35) دانة من مدافع الهاوزر مدفع الهاون (120) ملم والبيردوم ومدفع (23)، مشيرة الى أن القصف قد أدى الى إتلاف بعض المباني بالمستشفى السعودي ولكن لم تحدث اي خسائر في الأرواح، هذا بجانب إطلاق المليشيا لعدد (25) مسيرة قتالية إستهدفت ارتكازات القوات ومعسكرات الإيواء وبعض الأسواق، وقد أكدت الفرقة السادسة مشاة ان تلك المسيرات وبلطف الله لم تصب اي هدف بشري او مادي

كما أكدت الفرقة السادسة مشاة ان جميع القوات مازالت تواصل تقدمها الملموس في كل المحاور معبرة عن شكرها لجميع القوات في الميدان ولنسور الجو

وباركت الفرقة الإنتصارات التي تحققت في محاور بحري والخرطوم وشرق النيل وام روابة.

سونا