وزيرة الاستثمار تشيد بولاية نهر النيل وتطبيقها لنظام النافذة الواحدة

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إشادت الأستاذة احلام مدني سبيل وزيرة الاستثمار بالجهود التي بذلت من قبل ولاية نهر النيل ممثلة في والي الولاية والوزراء المعنيين بالاستثمار.
وقالت لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لملتقى النيل الاستثماري الصناعي الثلاثاء بقاعة الميناء البري بعطبرة قالت إن اختيار ولاية نهر النيل لإقامة هذا الملتقى جاء لأسباب عديدة تمثلت في الموقع المتميز للولاية بجانب الميز النسبية المتعددة بجانب أن الولاية تحتضن العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات مشيرة إلى أن معظم تلك المشروعات حققت .نجاحات عديدة واسهمت في زيادة صادرات البلاد خصوصا بقطاع التعدين لاسيما عقب انفصال دولة الجنوب.
كما وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار وجد تسهيلات عديدة بفضل جهود وزارتي الصناعة والاستثمار بولاية نهر النيل وأن افتتاح و تطبيق نظام النافذة الواحدة أسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات
وتطرقت الوزيرة إلى أن فكرة إقامة الملتقيات الاستثمارية بالولايات الهدف منها هو تسليط الضوء وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة بالولاية المعنية ودعت كافة الولايات للاستعداد وتجهيز مشروعاتها الاستثمارية وخصوصا الأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية والتأكيد على أنها خالية من الموانع والترويج لها لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وشددت الوزيرة على ضرورة تطبيق نظام النافذة الواحدة لجذب عدد كبير من المستثمرين كما دعت بضرورة أن تهتم ولاية نهر النيل بالسياحة وتطويرها لجذب المستثمرين في هذا القطاع.
كما أكدت الوزيرة على دعمها للولايات لاستقبال اكبر عدد من المستثمرين وجذب راس المال الأجنبي والوطني
وفي ختام كلمتها إشادت بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة على ملشيا الدعم السريع الإرهابية مؤكدة بأن السودان موعود بالأمن والاستقرار والتنمية باتحاد وتكاتف ابنائه.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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