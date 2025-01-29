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شكل خبر إغتيال القائد الميداني لقوات الدعم السريع “جلحة”, أمس الثلاثاء صدمة كبيرة وسط القادة والجنود.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبر عدد كبير من جنود الدعم السريع عن حزنهم البالغ لاغتيال “جلحة”, وذلك من خلال تغريداتهم أو مقاطع الفيديو التي قاموا بنشرها.
ووفقاً لمقطع فيديو متداول فقد قام أحد أفراد الدعم السريع بالتغني بمرثية في حق الراحل “جلحة” يقول فيها: (كل يوم جاينا خبر ودنيا شالت جلحة البطل أو نكون أو لا نكون).
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل المعلقين المرثية وكلماتها بسخرية كبيرة, حيث وصفوا الكلمات بالركيكة والضعيفة.
كما سخروا من التحدي الذي أطلقه “جلحة”, بدخوله مدينة شندي, حيث كتبوا: (يا حليلو مات قبل ما يضوق منقة شندي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يرثي القائد “جلحة” بأغنية (كل يوم جاينا خبر ودنيا شالت جلحة البطل أو نكون أو لا نكون) وساخرون: (يا حليلو مات قبل ما يضوق منقة شندي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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