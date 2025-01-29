لن يتمكن ترمب من إعادة «العفريت لداخل القمقم»

لن تستطيع أمريكا، حتى وإن كان على رأسها دونالد ترمب، أن تعيد «العفريت» إلى داخل «القمقم». أمريكا مصابة بالذعر نتيجة لأن هذا «العفريت» (الصين) خرج من القمقم الشيوعي الذي كان يعيشه، وانطلق في التجارة والصناعة والتكنولوجيا كعملاق من الصعب إيقافه. ساعد الأمريكيون في انطلاق الصين طمعاً منهم في الاستفادة من العمالة منخفضة التكاليف لتصنيع منتجاتهم الحديثة داخل الصين والأسواق الضخمة فيها. وضخوا البلايين من الدولارات لتحديث البنية الصناعية للصين، ليكتشفوا الآن أنها أصبحت تنافسهم في كل المجالات، أكان عسكرياً أو في الفضاء أو التكنولوجيا. وأصبحت الصين تملك أكبر أسطول عسكري بحري في العالم، وتنافس منتجاتها التكنولوجية أفضل التكنولوجيا التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة، بل وتتفوق عليها أحياناً.هناك رأي تتبناه عدد من النخب الأمريكية يقول (إن النظام العالمي الليبرالي) أتاح للصين أن تتقدم وتزدهر، وأنها استفادت من المؤسسات التي أنتجها هذا النظام أكثر مما استفادت منه أمريكا. وأن منظمة التجارة العالمية (العولمة) فتحت أسواق العالم للمنتجات الصينية، وأتاحت لها المنافسة والتفوق في التجارة العالمية على أمريكا.

وأن الليبرالية العالمية للنظام تحوَّلت إلى نظام منفر للكثير من الشعوب، نتيجة لتبنيها شعارات المساواة والحرية وغيرها، بينما لا تتمسك بها أمريكا في تصرفاتها وتصرفات حلفائها، وزاد الأمر سوءاً ما وصف بالثقافة بتعديل المناهج الدراسية، وإدخال تشريعات (ليبرالية) تتنكر للعقائد والقيم وحقيقة خلق الإنسان كذكر وأنثى. مما جعل هناك ضرورة لا لإيقاف مسيرة (الليبرالية) الأمريكية داخلياً وعالمياً، بل تغيير القواعد في العلاقة فيما بين الدول عما هي عليه اليوم.ويبدو أن دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي الحالي، جاء مع فريق يسعى إلى إعادة رسم السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية بشكل يمكنه من الصمود أمام التفوق الصيني الحالي والقادم، ويستعيد ثقة دول العالم.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ماركو روبيو، أن الصين هي «التهديد الأكبر» لزعامة الولايات المتحدة عالمياً. وسحب دونالد ترمب أمريكا من منظمة الصحة العالمية بالقول: «إنها طالبت الولايات المتحدة بمبالغ غير متناسبة مع ما دفعته دول أخرى أكبر، مثل الصين». كما سحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ بالتصريح: «لن نخرب صناعاتنا، بينما تطلق الصين التلوث المناخي، وتفلت من العقاب».

هناك الكثير من المصاعب التي سوف تواجه إدارة دونالد ترمب في سعيها لتنفيذ أجندتها، حتى من داخلها. ومن الصعب أن نتوقع استمرار التحالف القائم الآن بين ترمب وإيلون ماسك، إذ أن شخصية الاثنين متشابهة، وإحساس كل منهما بالتفوق تجعل النفور فيما بينهما أكثر احتمالاً، وسوف يؤثر ذلك على عمل كل منهما. وقال ستيفن بانون، وهو مستشار سابق للرئيس دونالد ترمب، ويميني قيادي متطرف يؤيد الرئيس الأمريكي، «إنه غير مستعد لتحمّل ماسك أكثر من هذا». وذلك في تصريح له لصحيفة إيطالية يوم الثاني عشر من هذا الشهر.

الشرق الأوسط، كما تكرر قوله، يُعاد النظر في أموره. إلا أن الميول العاطفية لعددٍ لا يستهان به من وزراء وممثلي الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إسرائيل، تُشعر عدد من العواصم العربية بالقلق من السياسة القادمة لهذه الإدارة، سعياً لحل قضية الشرق الأوسط الرئيسية، وهي «المأساة الفلسطينية». لكن ما عبّر عنه دونالد ترمب من تصريحات علنية وغير علنية سابقاً، عن رغبته في حل القضية عبر فتح مسار إقامة دولة فلسطينية يجعلنا نشعر بأن هناك فرصة عربية لوضع أساس سليم ودائم للكيان الفلسطيني المأمول، باستخدام العلاقات العربية الجيدة مع أمريكا. ورغبة الإدارة الأمريكية في عدم اندفاع المنطقة إلى تعاون أو تحالف مع الصين وروسيا، اللتين تعملان على زيادة حجم تجارتيهما مــع دول منطقتنا.تساؤلات عديدة عن المستقبل، بينما عملياً إعادة صياغة المنطقة؛ قائمة.

عدنان كامل صلاح – جريدة الرياض

