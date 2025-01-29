غير قابل للنفي ..

■ شهدت منطقة المعمورة ظهر الثلاثاءاجتماعاً عاصفاً لعدد من المستشارين وبعض كبار قادة عصابات مليشيا التمرد والذين اجتمعوا بدعوة من شخصية أهلية تربطها صلة قرابة بآل دقلو .

■ عصابة المجتمعين تناولت بصراحة التطورات علي أرض الميدان بعد الهزائم الساحقة للتمرد السريع حيث أقرّت قيادات ميدانية بالهزيمة وأن الحرب عملياً إنتهت لصالح الجيش السوداني وليس أمام ماتبقي من قوات التمرد السريع داخل الخرطوم والقري شمال ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض غير تدبير مخارج الهروب عاجلاً لأن الجيش يتقدم بخطة اكتساح محددة وواضحة ومتسارعة ..

■ انتهي اجتماع المعمورة بضرورة تجميع العوائل وخاصة النساء والأطفال وترحيلهم بكل الطرق الممكنة ..

■ منطقة الكونيكا تشهد شجاراً يومياً يتم حسمه بالرصاص والسبب إرتفاع أسعار التذاكر إلي مدن الضعين ونيالا حيث وصل سعر التذكرة سقف ال300 ألف جنيه للفرد مع رسوم عبور الفرد لكبري خزان جبل أولياء والتي تم تحديدها بمليون جنيه للرجل و500 ألف جنيه للمرأة وصغار السن ..

■ منذ الأمس تشهد مناطق المعمورة شرق وغرب.. المجاهدين وحي الراقي حركة شحن للأثاثات ومنهوبات أخري يتم ترحيلها علي عجل .. هذه المناطق أصبحت شبه خالية من الجنجويد ..

■ الحمد لله رب العالمين ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد