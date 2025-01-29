المزارعون بمدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض يستنجدون بالمدير العام للبنك الزراعي السوداني لإنقاذهم من تعسف مدير البنك الزراعي بتندلتي والذي شرع منذ أسبوع في حملة شرسة ألقي بموجبها عدداً من المزارعين في السجون مخالفاً بذلك نص العقد المبرم بين المزارعين والبنك الزراعي وقطاع النيل الأبيض والذي حدد نهاية شهر فبراير القادم لبداية تحصيل الديون من المزارعين الذين لايزالون يكابدون مشاق حصاد موسم كان محفوفاً بالمخاطر ..
■ ما هي الجهات التي تقف وراء الحملات الدفتدرار خالد دراج القائم بأعمال البنك الزراعي بمحلية تندلتي ؟!
■ صورة من البلاغ الكتابي لوالي النيل الأبيض ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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