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شاركت الفنانة روجينا جمهورها، مجموعة صور تجمعها بالفنانة رانيا فريد شوقي، من كواليس تصوير مسلسل «حسبة عمري»، المقرر طرحه في رمضان 2025.
ونشرت روجينا صورها مع رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، وعلقت قائلة: «لملكة بنت الملك، طول عمرك من ايام المعهد وانتى ملكه بااخلاقك وطيبه قلبك وحبك لكل الناسـ، فعلا هذا الشبل من ذاك الاسد، بحبك يارانيا».
مسلسل «حسبة عمري» يشارك فيه فيه نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما على رأسهم روجينا، محمد رضوان،، سيد رجب، عمرو عبدالجليل بالإضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم الفن، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.
المصري اليوم
اسماء عثمان
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كانت هذه تفاصيل خبر روجينا لـ رانيا فريد شوقي: هذا الشبل من ذاك الأسد – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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