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روجينا لـ رانيا فريد شوقي: هذا الشبل من ذاك الأسد – صورة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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شاركت الفنانة روجينا جمهورها، مجموعة صور تجمعها بالفنانة رانيا فريد شوقي، من كواليس تصوير مسلسل «حسبة عمري»، المقرر طرحه في رمضان 2025.

ونشرت روجينا صورها مع رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، وعلقت قائلة: «لملكة بنت الملك، طول عمرك من ايام المعهد وانتى ملكه بااخلاقك وطيبه قلبك وحبك لكل الناسـ، فعلا هذا الشبل من ذاك الاسد، بحبك يارانيا».
مسلسل «حسبة عمري» يشارك فيه فيه نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما على رأسهم روجينا، محمد رضوان،، سيد رجب، عمرو عبدالجليل بالإضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم الفن، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

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المصري اليوم

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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