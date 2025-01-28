والي الخرطوم يتفقد القيادة العامة للقوات المسلحة ويلتقي رئيس هيئة الأركان ونوابه ويؤكد وقوف كل المواطنين مع معركة الكرامة

حيا والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة صمود ضباط وضباط صف وجنود المتواجدين فى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والمناطق العسكرية التى كانت تقع تحت الحصار من قبل المليشيا المتمردة ومحاولاتها اليائسة للضغط على القوات المسلحة لتحقيق أجندة العمالة والارتزاق وأكد الوالى لدى زيارته اليوم لمقر القيادة العامة للجيش بغرض تقديم بالتحام الجيوش يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد.

وكان فة استقباله الفريق أول محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان ونواب رئاسة أركان

ولفت الوالي أن القوات المسلحة قوة عسكرية وطنية تحظى بسند ودعم المواطن السودانى الذى قال كلمة ( جيش واحد شعب واحد) وسيتحقق الانتصار الكامل قريبا وطرد المليشيا من أرض الوطن

ونقل الوالى للقيادات العسكرية أفراح مواطني ولاية الخرطوم بالانتصارات الكبيرة التى تتحقق يومياً على قوات البغى والعدون المسنودة من عدد محاور دولية.

وجدد الوالى التزام حكومته باستعادة الخدمات فى المناطق المحررة وإعادة ما دمرته الحرب من بنى تحتية لتهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين وتطبيع الحياة المدنية .

الفريق أول محمد عثمان الحسين الحسين رئيس هيئة الأركان كشف عن تقدم القوات المسلحة فى كافة المحاور وتحرز الانتصارات المتتالية وانها صاحبة اليد العليا فى المعركة باعتبارها صمام الإمان للبلاد من اي مهدات خارجية وعبر عن تقدير وشكر منسوبى القوات المسلحة لزيارة والى الخرطوم ومرافقيه لمقر القيادة العامة التى تمثل رسالة تضامن لكل مواطنى ولاية الخرطوم وأكد أن القوات المسلحة ماضية فى خدمة المواطن واسناد مؤسسات حكومة الولاية حتى ينعم المواطن بخدمات مستقرة وآمنة.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم