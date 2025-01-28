بنك السودان المركزي يصدر موجهات التمويل المصرفي لعام 2025

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أصدر بنك السودان المركزى، الاثنين، منشور موجهات منح التمويل المصرفي لعام 2025 ،حظر بموجبه على المصارف والشركات التابعة لها تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية.
وسمح المنشور بتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون الأرض مملوكة للعميل طالب التمويل، واقتصر التمويل على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والسكن الشعبي والفئوي عبر المحافظ التمويلية لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير ، تحسين وصيانة المأوى في حدود التمويل الصغير ، تشييد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء محليا، تشييد الصوامع والمخزن والمحالج في مناطق الإنتاج.
وسمح المنشور بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة باي نسبة وفق ضوابط الجدارة الائتمانية للشركة والمؤسسة أو الهيئة المعنية مع الالتزام بكافة ضوابط منح التمويل السارية واستيفاء الضمانات الكافية تفاديا لتركيز التمويل.
وسمح المنشور لقطاع التمويل الاصغر بتمويل التجارة المحلية ماعدا الحبوب الزيتية لاغراض التجارة المحلية.
كما سمح المنشور ايضا بتمويل شراء السيارات “الشاحنات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات والحافلات والبصات”.
وسمح المنشور بتمويل استيراد القمح مع ضرورة الحصول على الهوامش النقدية اللازمة والضمانات الكافية للحصول على موافقة من البنك المركزي فضلا عن السماح باستيراد السلع الاستراتيجية والضرورية كألواح بطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الانتاج وفقا لمصادر الراكوبة نيوز.
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هبة علي
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