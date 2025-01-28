مناوي يستهجن بيان مليشيا الدعم السريع بعد تدميرها المستشفيات

ابدى حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي استنكاره من البيان الذي أصدرته مليشيا الدعم السريع بعد تدميرها لكافة المستشفيات والمؤسسات الخدمية في الفاشر وآخرها المستشفى السعودي الذي تعرض لاستهداف مباشر بأكثر من 6 طائرات مسيرة . وقال في صفحته على الفيسبوك إن هذا السلوك الإجرامي الذي يهدف إلى تقويض الخدمات الصحية للمدنيين يعكس مدى التحدي الذي تواجهه الإنسانية فقد ظل المستشفى السعودي رمزا للعطاء حيث قدم العلاج للمواطنين الذين يعانون من القصف المدفعي المتعمد من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة . وعبرعن شكره لكل من أدان هذا الفعل الإجرامي وبصفة خاصةﻻ بالذكر جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية. وقال نعمل جميعًا على أن لا تمر مثل هذه الجرائم والانتهاكات الإنسانية الخطيرة دون عقاب للمليشيا المتمردة. سونا

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