- 1/2
- 2/2
جدد قاضي المعارضات حبس 5 اشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار 15 يوما على ذمة التحقيقات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرة بعرض 3م وعمق 15م) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).
كما تم ضبط (شخصين) حال قيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرتين كل منهما بقطر متر وعمق 15متر) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.