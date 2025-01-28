والي الجزيرة: مدني تمثل رمزية الصمود وتعرضت لتدمير ممنهج

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أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف لدى تفقده اليوم رئاسة وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة،أشاد بالأعمال التي تمت لتهيئة بيئة العمل برئاسة الوزارة والإدارات التابعة لها.
و قال الوالي إن مدينة مدني تمثل رمزية الصمود وقد تعرضت لتدمير ممنهج من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية لكنها ستعود بقدرة وعزيمة الرجال وستصبح أقوى مما كانت عليه.
من جانبه أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف إكتمال كافة الترتيبات لإستئناف العمل في رئاسة الوزارة والإدارات ، مشيرا الى أن كافة أعمال الصيانة والتأهيل وإعادة التأهيل لمباني ومكاتب وزارة المالية قد إكتمل والآن جاهزة لإستقبال العاملين .
سونا
هبة علي
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