وزير المعادن يبحث مع وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بغرب كردفان معوقات التعدين بالولاية

ناقش وزير المعادن محمد بشير ابو نمو خلال لقائه بمكتبه ، الاثنين، ببورتسودان، بوزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بغرب كردفان المهندس خالد جبر الله خمسين معوقات التعدين بالولاية. وأمن الإجتماع على أهمية إلتزام شركات شركات التعدين بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية بعد استتباب الاحوال الأمنية بالمنطقة. واستعرض الإجتماع جهود تطوير خدمات البنى التحتية بتلك المناطق وجهود الدولة في ترقية وتطوير الخدمات بولاية غرب كردفان بصورة عامة. ونقل وزير البنى التحتية للسيد وزير المعادن تحيات والي غرب كردفان اللواء معاش محمد أدم محمد جايد بانتصارات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية. سونا

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