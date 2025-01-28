أبو العينين يعلن التأييد الكامل للرئيس السيسي: لا تنازل عن شبر من أرض سيناء

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب تأييده الكامل لموقف الرئيس السيسي الوطني والتاريخي والشجاع منذ اليوم الأول للحرب برفضه القاطع تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية أو التنازل عن شبر واحد من أرض مصر، وأعلن تأييده الكامل لكل القرارات التي يتخذها الرئيس لحماية أرض مصر وسيادتها وأمنها القومي.

وأوضح أبو العينين في بيان له اليوم .. أنه لا تنازل عن أي شبر من أرض سيناء، ولا تهاون في حق الشعب الفلسطيني الأصيل الذي يناضل لاستعادة حقه التاريخي في أرضه، ولا تصفية لقضية كل عربي، سيناء خط أحمر وغير قابلة للمساومة، و الشعب المصري بكل فئاته وتوجهاته ومؤسساته يقف صفًا واحدًا خلف قيادته.

وأشار وكيل مجلس النواب – أن التصريحات التي جاءت حول التهجير القسري للفلسطينيين لن تكون ولن تحدث حتي لو كلفنا ذلك حياة الـ100 مليون مصري، فهذا المخطط رفضه الشعب المصري كله والرئيس السيسي والدول والشعوب العربية، وحذر من أن هذه التصريحات عن مخطط التهجير ستشعل نيران المنطقة بالكامل، فلن تصفي القضية الفلسطينية على حساب أرضي مصرية أو عربية، فلا تختبروا صبر مصر وشعبها أمام هذا المخطط الآثم.

واستكمل أبو العينين «أن مشهد حشود الفلسطينيين العائدين إلي غزة اليوم سيرا على الاقدام مهيب وملحمة إنسانية بعد 15 شهرا من الحرب وأبلغ رد على مخطط التهجير وتمسك هذا الشعب العظيم بقضيته وكل حبة تراب في وطنه، فالشعب الفلسطيني لن يخرج من وطنه ولن يسمح بتكرار نكبة 1948» .

وأشار إلى أنه لا بديل لتحقيق السلام الدائم سوى برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية وليس رحيل الفلسطينيين عن أراضيهم. فالاحتلال هو السبب الجذري للمشكلة وليس الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق.. وهو ما يتطلب من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة تحمل مسئولياتها والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

صدى البلد