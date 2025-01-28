نائب رئيس مجلس السيادة يتفقّد سير العمل بمحطة كهرباء بورتسودان التحويلية

مالك عقار تفقّد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، الاثنين،سير العمل بمحطة كهرباء بورتسودان التحويلية يرافقه وزير الطاقة الدكتور محي الدين النعيم والسيد ياسر الشاذلي المدير العام لشركة نقل الكهرباء والدكتور مضوي موسي المدير العام للتوليد. وأوضح عقار أن الزيارة تأتي في إطار التزام سيادته بزيارة المواقع الخدمية الإستراتيجية وضمن الخطة العامة للدولة لتعزيز وإستعادة الخدمات الاساسية ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي تزامناً مع إنتصارات القوات المسلحة علي المليشيا المتمردة في معركة الكرامة مما يقتضي تعزيز الخدمات الأساسية دفعاً للعودة الطوعية للمواطنين. وتعهد سيادته بمتابعة ملف الخدمات حتي تستعيد البلاد عافيتها ويعود المواطنون إلى حياتهم الطبيعية إلى ما قبل ١٥ أبريل ٢٠٢٣ م. سونا

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