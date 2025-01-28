والى ولاية كسلا ومدير شرطة الولاية يقفان على ضبطية إدارة مكافحة المخدرات بالولاية

وقف الأستاذ /عمر عثمان والى ولاية كسلا بالإنابة رفقة السيد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة الهادى شريف على الإمام ومدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية على إنجاز إدارة مكافحة المخدرات بالولاية حيث تمكنت من ضبط كميه كبيرة من حبوب الترامادول والشاشمندى.

والى الولاية بالإنابة قدم التهانى بمناسبة هذا الإنجاز مشيدا بجهود إدارة مكافحة المخدرات بالولاية التى ظلت تعمل بجد واجتهاد فى محاربة المخدرات وحماية المجتمع من شرورها ومضارها مشيرا بأن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات قوات الشرطة فى محاربة الجريمة ومكافحتها وردع المجرمين المتاجرين بأرواح وسلامة المواطنين وحيا سيادته عمليات التنسيق الأمنى المشترك بين كافة المكونات الشرطية والعسكرية والأمنية التى أسهمت بصورة فاعلة فى إستقرار الأوضاع وتحقيق الأمن مشيرا الى أن الشرطة قادرة على بسط الأمن وإشاعة الطمأنينة.

من جانبه أكد اللواء شرطة / الهادي شريف على الإمام مدير شرطة الولاية أن هذا الإنجاز يأتى ضمن الأعمال المنعية لمكافحة وقوع الجريمة نسبة للأثار السالبة التى تترتب على إنتشار وتفشى تعاطى المخدرات والإتجار بها وسط المجتمع وثمن سيادته الدعم الكبير الذى ظلت تقدمه حكومة الولاية ومساندتها لكافة أنشطة وبرامج شرطة الولاية مؤكدا جاهزية قوات الشرطة بكافة مكوناتها لحماية أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الأمن والإستقرار

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أنه تم توقيف عدد من المتهمين أتخذت فى مواجهتهم الإجراءات القانونية وتمثلت المضبوطات فى (263) كليو من الشاشمندى وعدد (129.600) حبة ترامدول كما تم استلام عدد بوكس وبعض المبالغ المالية كانت بحوزة المتهمين وضعت معروضات بالبلاغ .

المكتب الصحفي للشرطة