- 1/2
- 2/2
وقف الأستاذ /عمر عثمان والى ولاية كسلا بالإنابة رفقة السيد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة الهادى شريف على الإمام ومدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية على إنجاز إدارة مكافحة المخدرات بالولاية حيث تمكنت من ضبط كميه كبيرة من حبوب الترامادول والشاشمندى.
والى الولاية بالإنابة قدم التهانى بمناسبة هذا الإنجاز مشيدا بجهود إدارة مكافحة المخدرات بالولاية التى ظلت تعمل بجد واجتهاد فى محاربة المخدرات وحماية المجتمع من شرورها ومضارها مشيرا بأن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات قوات الشرطة فى محاربة الجريمة ومكافحتها وردع المجرمين المتاجرين بأرواح وسلامة المواطنين وحيا سيادته عمليات التنسيق الأمنى المشترك بين كافة المكونات الشرطية والعسكرية والأمنية التى أسهمت بصورة فاعلة فى إستقرار الأوضاع وتحقيق الأمن مشيرا الى أن الشرطة قادرة على بسط الأمن وإشاعة الطمأنينة.
من جانبه أكد اللواء شرطة / الهادي شريف على الإمام مدير شرطة الولاية أن هذا الإنجاز يأتى ضمن الأعمال المنعية لمكافحة وقوع الجريمة نسبة للأثار السالبة التى تترتب على إنتشار وتفشى تعاطى المخدرات والإتجار بها وسط المجتمع وثمن سيادته الدعم الكبير الذى ظلت تقدمه حكومة الولاية ومساندتها لكافة أنشطة وبرامج شرطة الولاية مؤكدا جاهزية قوات الشرطة بكافة مكوناتها لحماية أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الأمن والإستقرار
وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أنه تم توقيف عدد من المتهمين أتخذت فى مواجهتهم الإجراءات القانونية وتمثلت المضبوطات فى (263) كليو من الشاشمندى وعدد (129.600) حبة ترامدول كما تم استلام عدد بوكس وبعض المبالغ المالية كانت بحوزة المتهمين وضعت معروضات بالبلاغ .
المكتب الصحفي للشرطة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر والى ولاية كسلا ومدير شرطة الولاية يقفان على ضبطية إدارة مكافحة المخدرات بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.