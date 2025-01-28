في ولاية النيل الأبيض يتوالي انهيار مليشيات التمرد .. يوم أمس قامت مجموعة من مليشيا التمرد قوامها 70 فرداً بالتسليم لاستخبارات اللواء 70 مشاة بالجبلين .. تم التسليم عند معبر جودة الحدودي ..

■ في معبر جودة الحدودي يتسلل أفراد المليشيا من مناطق التمرد بغرب ولاية سنار والنيل الأزرق والمناطق الحدودية مع النيل الأبيض ..

■ في شمال ولاية النيل الأبيض تبحث مجموعات المتعاونين مع مليشيا التمرد من أبناء المنطقة عن مخارج لتسليم أنفسهم والحصول علي ضمانات لسلامتهم وذلك بعد مغادرة عصابات المليشيا للقري والمناطق التي استباحتها في أوقاتٍ سابقة حيث قتلت الأبرياء ونهبت ممتلكات المواطنين بمساعدة وإرشاد عدد من أبناء تلك القري الذين تم تجنيدهم لصفوف مليشيا التمرد ومن بينهم كوادر حزبية معروفة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد