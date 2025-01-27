- 1/2
- 2/2
أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن صدام عربي مرتقب في مرحلة المجموعات للنسخة القادمة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.
وتشهد المجموعة الأولى صدامًا عربيًا بين المغرب وجزر القمر يتصدر مواجهة الافتتاح للنسخة القادمة للكان.
ويلعب منتخب الجزائر مع شقيقه السودان في المجموعة الخامسة في صدام عربي آخر بينما أوقعت القرعة منتخبي مصر وتونس في مجموعات قوية.
فيما سيواجه المنتخب المصري كل من منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي بينما يلتقي منتخب تونس منافسيه نيجيريا وأوغندا وتنزانيا.
يشار إلى أن منتخب كوت ديفوار قد حقق لقب آخر نسخة بالبطولة القارية بينما يطمع المغرب صاحب الضيافة في استعادة اللقب الذي لم يفز به منذ نسخة 1976.
|المجموعة الأولى
|المغرب
|مالي
|زامبيا
|جزر القمر
|المجموعة الثانية
|مصر
|جنوب إفريقيا
|أنجولا
|زيمبابوي
|المجموعة الثالثة
|نيجيريا
|تونس
|أوغندا
|تنزانيا
|المجموعة الرابعة
|السنغال
|الكونجو الديمقراطية
|بنين
|بوتسوانا
|المجموعة الخامسة
|الجزائر
|بوركينا فاسو
|غينيا الاستوائية
|السودان
|المجموعة السادسة
|ساحل العاج
|الكاميرون
|الجابون
|موزمبيق
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان في مجموعة الجزائر ومصر مع جنوب إفريقيا – قرعة الأمم الافريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.