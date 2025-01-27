الخارجية: مَجْزَرة الفاشر جريمة حرب

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الدعم السريع ارتكبت مجزرة مروعة بالمستشفى السعودي في مدينة الفاشر، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 مدنيًا كانوا يتلقون العلاج، ومعظمهم من النساء والأطفال.

وأكدت الوزارة في بيان الأحد أن هذه المجزرة تمثل تجسيدًا جديدًا لاستراتيجية الإبادة الجماعية التي تنتهجها الميليشيا ضد الشعب السوداني، مشيرة إلى أن تماديها في ارتكاب جرائم الحرب دون خشية من العقاب هو أحد نتائج التراخي الدولي، وأوضحت الخارجية أن المجتمع الدولي على علم بجهات تدعم المليشيا بالطائرات المسيرة، داعية إلى محاسبة تلك الجهات باعتبارها شريكة في جرائمها.

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