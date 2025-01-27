صندل : يجب نزع الشرعية عن “حكومة بورتسودان” وإعادة حكومة الثورة

رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل للجزيرة مباشر: – الحكومة المزمع تشكيلها هي حكومة الثورة ولن تكون مرتبطة بأماكن سيطرة الدعم السريع – يجب نزع الشرعية عن “حكومة بورتسودان” وإعادة حكومة الثورة – الدعم السريع منذ بداية الحرب أبدى رغبة بالسلام في جميع المنابر الدولية – ⁠الجيش السوداني في حرب مع الشعب منذ تأسيسه – ⁠دعمنا لانقلاب 25 أكتوبر كان خطئا اعتذرنا عنه الجزيرة السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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