أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن مليشيا الدعم السريع قامت بقصف فريق الصيانة التابع لشركة الكهرباء أثناء قيامهم بأعمال صيانة بمنطقة أم بدة الحارة 20 في أم درمان. وذكرت الوزارة أنه تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى النو لتلقي العلاج اللازم.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء قصف مليشيا الدعم السريع الحارة 12و23 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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