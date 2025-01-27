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وزارة الصحة: مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء قصف مليشيا الدعم السريع الحارة 12و23

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هبة علي 0 تبليغ

  • وزارة الصحة: مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء قصف مليشيا الدعم السريع الحارة 12و23 1/2
  • وزارة الصحة: مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء قصف مليشيا الدعم السريع الحارة 12و23 2/2

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن مليشيا الدعم السريع قامت بقصف فريق الصيانة التابع لشركة الكهرباء أثناء قيامهم بأعمال صيانة بمنطقة أم بدة الحارة 20 في أم درمان. وذكرت الوزارة أنه تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى النو لتلقي العلاج اللازم.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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