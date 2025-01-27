مسلسلات رمضان 2025.. طرح بوستر «شهادة معاملة أطفال» بطولة محمد هنيدي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل «شهادة معاملة أطفال» بطولة الفنان محمد هنيدي، المقرر عرضه على شاشاتها ضمن مسلسلات رمضان 2025 .

ويقدم محمد هنيدى ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال دور محامي شرير، يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالي الأحداث.

مسلسل «شهادة معاملة أطفال» من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل «أرض النفاق» المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبدالرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبدالوهاب.

المصري اليوم