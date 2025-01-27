وزير الدفاع :صمود والي الخرطوم وحكومته أكبر داعم للانتصارات التي تحققت في معركة الكرامة

أكد وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم يس أن صمود والي الخرطوم وحكومته اكبر داعم للانتصارات التي تحققت في تطهير الولاية من المتمردين كما أثنى على جهود الولاية في دعم كل القوات المشاركة في حرب الكرامة فضلاً عن جهودها في بسط الخدمات مما اسهم فط استقرار المواطنين وتعهد بالاستمرار في تطهير كل أرض الولاية من المليشيا الإرهابية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم واجتماعه مع والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بحضور قائد الدفاع الجوي قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية الفريق الركن عبد الخير عبدالله ناصر وقيادات وزارة الدفاع كما حضر اللقاء من جانب ولاية الخرطوم الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن الحسن علي محمد صالح ومدير شرطة ولاية الخرطوم بالانابة اللواء محمد سلمان الحسن.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قدم تنويراً لوزير الدفاع حول الأوضاع بالولاية مشيرا الى دعم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات ومساعديه ودعمهم للولاية خلال فترة الحرب واسهامهم في توفير الخدمات للمواطنين وقال الوالي أن تضافر الجهود اسهمت في تحقيق الانتصارات الاخيرة وقال أن أهم التحديات التي تواجه الولاية هي إستهداف المليشيا للمرافق الخدمية والمواطنين داخل منازلهم واعادة الاعمار وتشجيع المواطنين بالعودة الى منازلهم.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم