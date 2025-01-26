مالك عقار.. بدأنا في المرحلة الثالثة من عملياتنا وهي مرحلة كسر عظم العدو

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار: – هناك عوامل كثير لحسم الحرب أو استمراريتها – ملف التفاوض لم يغلق ونحتاج لبيئة مواتية لاستئنافه – على الوساطة خلق البيئة المواتية التي تضمن نجاح التفاوض – الحسم العسكري سيكون خيارنا الوحيد إذا فشلت فرص التفاوض – الحسم العسكري للمعركة لن يتأخر وتداعيات الحرب على المدنيين قد تستمر لفترة طويلة – المدنيون عادوا إلى منازلهم في مناطق سيطرة الجيش وسنعمل على توفير الخدمات لهم – لجنة التحقيق التي شكلناها في أحداث ود مدني ستسلم نتائجها الثلاثاء المقبل – القوات المسلحة والنظامية مهمتها حماية المواطنين ومن أخطأ سيقدم للعدالة ولا أحد فوق القانون – نحتاج إلى مصالحات بين السودانيين وتقبل الآخر من أجل بناء دولة تتسع للجميع. الجزيرة السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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