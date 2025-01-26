«رمضان 2025».. شاهد البوستر التشويقي لـ مسلسل «الكابتن»

شاركت الصفحة الرسمية لـ watch it، البوستر التشويقي لـ المسلسل الرمضاني 2025 «الكابتن» من بطولة الفنان أكرم حسني، وذلك عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت watch it، البوستر التشويقي لـ «الكابتن»، وعلقت عليها قائلة: «خليكم جاهزين للمغامرات والمفاجآت الكوميدية، اللي هنعيشها مع النجم أكرم حسني في مسلسل الكابتن في رمضان على WATCHIT».

يذكر أن مسلسل «الكابتن» تدور أحداثه في 15 حلقة حيث يجسد أكرم من من خلال العمل شخصية كابتن طيار وتكشف الأحداث عن العديد من المفارقات الكوميدية، والمسلسل بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي وأحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج كريم أبوذكري ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بوابة الأهرام