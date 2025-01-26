شاهد بالصورة.. بعد أن ردت عليه (وين يا مشتاقين) الفنانة هدى عربي تضبط أحد متابعيها وتسخر منه وجمهورها: (تاني مافي زول يحاول يلعب على السلطانة)

أثارت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, ضحكات جمهورها المتواجد على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن سلطانة الطرب, كانت قد نشرت تغريدة على حسابها لتتلقى داخل التعليقات التي تقوم بمتابعتها والرد على جزء منها تعليق من أحد متابعيها يستسمحها خلاله بالرد عليه حتى يتباهى بذلك.

وبالفعل قامت المطربة بالرد عليه قائلة: (وين يا مشتاقين), لتتفاجأ هدى عربي, بعد ذلك بتعديل المعجب لتعليقه.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد استطاعت السلطانة كشف التعديل الذي قام به المعلق المعجب, لترد عليه بطريقة ساخرة: (ما معانا تعديل).

متابعي الفنانة الشهيرة, عبروا عن اعجابها بالمتابعة الدقيقة والرد الساخر منها, حيث كتبوا في تعليقاتهم: (تاني مافي زول يحاول يلعب على السلطانة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)