مجلس الصحوة الثوري السوداني يهنئ القوات المسلحة والشعب بالإنتصارات

تقدم الشيخ موسى هلال عبدالله رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني بالتهاني والتبريكات لسعادة الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية وضباط وضباط صف وجنود والقوات النظامية الأخري والمستنفرين والشعب السوداني الأبي كآفة بمناسبة الإنتصارات الكبيرة والعظيمة والملاحم البطولية التي تحققت يوم أمس الجمعة في ولايات الخرطوم والفاشر كردفان. وأضاف هلال أن القوات المسلحة السودانية مصنع الرجال وعرين الأبطال مدرسة الإستراتيجيات العسكرية والبطولات والتضحيات المسنودة بعزيمة شعبها وإرادتها وعقيدتها القتالية لم ولن تنهزم ولن تنكسر في معركة العزة والصمود والكرامة الوطنية. وبإذن الله العلي القدير هي قادرة علي تحرير كل شبر في السودان دنسته مليشيا الدعم السريع مهما تآمرت وخططت ومولت دول البغي والعدوان مليشيا الدعم السريع ومرتزقتهم وعملائهم الخونة. الرحمة والمغفرة والخلود في أعالي الجنان لشُهداء السّودان الأبرار عسكريين ومدنيين، وعاجل الشفاء للجرحى والمُصابين، والعودة الحميدة للأسري والمفقودين. سونا

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