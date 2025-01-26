وزير الصحة: خُطة لتأهيل 30 مستشفىً و120 مركزاً صحياً بالجزيرة خلال مائة يوم

وجّه وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، نداءً للشركاء الخيِّرين والداعمين والدول الشقيقة والصناديق الدولية والمنظمات وأبناء الوطن داخل وخارج السودان، لإعادة تأهيل المستشفيات التي دمّـرتها الحرب بولاية الجزيرة، مدينة ود مدني.

وكشف الوزير، خلال تفقده أمس، عددًا من المرافق الصحية بمدينة ود مدني للوقوف على حجم الدمار، ضمن وفد عضو مجلس السيادة، صلاح الدين آدم تور، يرافقهم والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، ووزير الصحة بالولاية د. أسامة عبد الرحمن، عن وضع خطة لتأهيل 30 مستشفىً و120 مركزاً صحياً خلال مائة يوم بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون دولار.

وشملت الزيارة مستشفيات الطواريء وجراحة العظام، ومستشفى ود مدني المرجعي للقلب، ومستشفى الجهاز الهضمي، والصندوق القومي للإمدادات الطبية.

وكشفت الزيارة، حجم الدمار الذي لحق بالمستشفيات، خاصةً نهب الأجهزة والمعدات الطبية ونهب الأثاث الطبي، بالإضافة للتخريب المُمنهج للأجهزة الكبيرة وشبكات الكهرباء والطاقة، مما يؤكد أن المليشيا إرهابية ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية باعتبار أنّ مرافق الصحة، خدمية حيوية توفر الخدمات الصحية للمواطن.

وأكّـد وزير الصحة أنّ جميع مستشفيات محلية ود مدني ستدخل الخدمة تدريجياً تمهيداً لعودة المواطنين، مُوجِّهَـاً بحصر المعدات الموجودة والفقد والتآلف منها، وتجهيز المرافق لتقديم الخدمات الصحية وتجهيز الكوادر الصحية للعمل بها، مُشيداً بالكادر الصحي الذي قدّم وما يزال يعمل في ظروف صعبة، داعياً الجميع للعمل يدًا بيد من أجل صحة المُـواطن.

صحيفة السوداني