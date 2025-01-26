فاجأت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا, الشهيرة آية أفرو, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها بشكل غير متوقع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت أفرو, بالنقاب الكامل خلال حديثها في مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وكشفت المودل الشهيرة في حديثها أنها أصيبت بالصدمة والحزن بعد فقدانها “حقيبة”, بها أوراق هامة بسبب طفل كان معها بالسيارة. وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها فقدت الحقيبة, بأحد شوارع حي “غبيرة”, بالعاصمة السعودية الرياض. وطلبت آية أفرو, من جميع السودانيين, المتواجدين بغبيرة, مساعدتها على إعادة الحقيبة لها, وأعلنت عن جائزة قيمة لمن يعثر عليها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل والراقصة آية أفرو تفاجئ الجميع وتظهر بالنقاب وتطلب المساعدة من السودانيين في “غبيرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.