فاجأ القيادي بجركة العدل والمساوة الشيخ حقار عبد الله, قيادات الدعم السريع, بتقديمه استقالته وتخليه عنهم, في بيان قام بنشره.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف حقار, تخليه عن قوات الدعم السريع, التي كان ينتمي إليها والتي وصفها بالشفشفة وارتكاب الجرائم.
كما أكد في حديثه أن أفراد الدعم السريع, بمنطقة شرق النيل, ظلوا يمارسوا السرقة و”الشفشفة”, تحت أنظار قادتهم الذين أباحوا للجنود هذه الأفعال.
وذكر في بيانه أن عدد من قادة الدعم السريع, بقيادة اللواء عثمان عمليات, جلسوا إليه وأقروا بفشل مشروع آل دقلو, مؤكدين تفوق الجيش في عدد من امحاور.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, أكد أن حقار عبد الله, استطاع انقاذ نفسه بالقفز من السفينة الغارقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. القيادي بحركة العدل والمساوة حقار عبد الله يقفز من السفينة الغارقة ويعلن استقالته من الدعم السريع ويؤكد: (يتعاطون المخدرات وعثمان عمليات بكى أمامي واعترف لي بتفوق الجيش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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