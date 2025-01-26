- 1/2
- 2/2
تقدم والي الشمالية، عابدين عوض الله، بالتهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولجموع الشعب السوداني بمناسبة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في ميادين القتال. وأشار، خلال ترؤسه اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية، إلى أن التحام جيوش الكدرو وكرري بسلاح الإشارة وفك الحصار عن القيادة العامة يمثل ملحمة عسكرية خالدة ستسجل في صفحات التاريخ.
كما ترحم والي الشمالية على شهداء معركة الكرامة الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن السودان وشعبه، معبراً عن فخر الأمة السودانية بتضحياتهم.
وفي سياق آخر، استهجن الوالي الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من إنجازات الولاية وحكومتها، مؤكداً أن تلك الشائعات لن تؤثر على مسيرة العمل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
من جهة أخرى، أجاز مجلس وزراء حكومة الشمالية موازنة الولاية للعام 2025 بمبلغ تجاوز 448 مليار جنيها، مسجلة زيادة بنسبة 144% مقارنة بالعام الماضي، مع عجز بلغ 76 مليار جنيها.
وأوضح مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، أمير حسن البشير، أن العجز سيتم تغطيته بالاستدانة من البنوك، لتمويل مشروعات خدمية وتنموية ذات أولوية.
وأشار البشير إلى أن الموازنة تحمل العديد من البشريات، منها توفير 350 فرصة عمل جديدة، وتدعيم مشروعات الدخل عبر التمويل الأصغر والجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج تخفيف حدة الفقر وتوفير الطاقات البديلة للمشاريع الزراعية والقطاع الخدمي.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بمبلغ تجاوز ٤٤٨ مليار جنيها مجلس وزراء حكومة الشمالية يجيز موازنة الولاية للعام 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.