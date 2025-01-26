بمبلغ تجاوز ٤٤٨ مليار جنيها مجلس وزراء حكومة الشمالية يجيز موازنة الولاية للعام 2025

تقدم والي الشمالية، عابدين عوض الله، بالتهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولجموع الشعب السوداني بمناسبة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في ميادين القتال. وأشار، خلال ترؤسه اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية، إلى أن التحام جيوش الكدرو وكرري بسلاح الإشارة وفك الحصار عن القيادة العامة يمثل ملحمة عسكرية خالدة ستسجل في صفحات التاريخ.

كما ترحم والي الشمالية على شهداء معركة الكرامة الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن السودان وشعبه، معبراً عن فخر الأمة السودانية بتضحياتهم.

وفي سياق آخر، استهجن الوالي الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من إنجازات الولاية وحكومتها، مؤكداً أن تلك الشائعات لن تؤثر على مسيرة العمل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جهة أخرى، أجاز مجلس وزراء حكومة الشمالية موازنة الولاية للعام 2025 بمبلغ تجاوز 448 مليار جنيها، مسجلة زيادة بنسبة 144% مقارنة بالعام الماضي، مع عجز بلغ 76 مليار جنيها.

وأوضح مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، أمير حسن البشير، أن العجز سيتم تغطيته بالاستدانة من البنوك، لتمويل مشروعات خدمية وتنموية ذات أولوية.