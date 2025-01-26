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أثار القائد الميداني لقوات الدعم السريع, محمد الفاتح, الشهير باسم “ياجوج وماجوج”, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد حديثه في مكالمة مسربة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المكالمة تمت في بث مباشر على تطبيق تيك توك, جمعت بين ياجوج وماجوج, وبعض أصدقائه.
القائد الميداني هاجم خلال المحادثة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك, والقيادي بالحرية والتغيير خالد سلك.
حيث وصف ياجوج ماجوج, حمدوك, بالمتهرب, وقال بحسب ما استمع محرر موقع النيلين: (حمدوك زاغ وين ورقد القش بعد ما قال أنا جاي وزير, وفضل الانسحاب بدل الوقوف مع أهله).
كما هاجم خالد سلك, قائلاً: (خالد سلك لابس بدلة وكرفتة في الفاضي), وتوعد محمد الفاتح, بمواصلة الهجوم على “القحاتة”, وقال: (بعد كدة نظامي مع القحاتة بس).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. القائد الميداني للدعم السريع “ياجوج وماجوج” يعترف بانهيارهم ويهاجم حمدوك وسلك: (الأول زاغ ورقد القش والثاني لابس بدلة وكرفتة في الفاضي وبعد كدة نظامي مع القحاتة بس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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