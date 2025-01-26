«بيغير عليا من الكلب».. سيدة أمام محكمة الأسرة: «منعني من ممارسة حياتي بشكل طبيعي»

«غيرته الشديدة جعلت العلاقة بيننا مستحيلة، وبيفرض رأيه عليا في اختيار ملابسى وعلاقاتي الاجتماعية مع زميلاتي وأفراد عائلتي»، بهذه الكلمات حددت سيدة عشرينية أمام محكمة الأسرة أسباب إقامتها لدعوى طلاق للضرر ضد زوجها، مضيفة: «بيمنعني من ممارسة حياتي بشكل طبيعي».

وأوضحت المدعية خلال نظر دعواها أمام المحكمة: «كان زميلي في العمل وارتبطنا ببعض عاطفيا، وبعد شهرين تقدم لخطبتي بشكل رسمي ورأيت فيه الشاب الخلوق المهذب، إضافة إلى طموحه العالي الذي جعله في تقدم دائم في وظيفته، وتزوجنا بعد قصة حب استمرت سنتين، ومن أول يوم أعلن ارتباطنا الرسمى وهو بيغير عليا من كل شيء، بدأ يتدخل في ملابسي وطريقة كلامي وتصرفاتي ويفرض عليا رأيه دون نقاش والا انفجر وفجر مشكلة لا تنتهي، كنت أخذ غيرته الزائدة على محمل الحب والخوف عليا، لكني لم أتخيل أن غيرته ستصل إلى كلب».

وتابعت السيدة: «أحد جيراننا يمتلك كلبا صغيرا، كلما مر بجواره يغضب ويتهمني أنني أهتم به أكثر منه، ويطالبني بعدم النظر أو الابتسام له، وعندما رفضت طلب مني تغيير طريقي تماما حتى لا أمر بجواره، وكان دائما يبرر ذلك بأن الغيرة دليل الحب».

وقضت محكمة الأسرة بتطليق الزوجة طلقة بائنة إلا أن الزوج تقدم بطلب استئناف على الحكم وتنظر المحكمة الطلب المقدم.

المصري اليوم